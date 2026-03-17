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SIENA – La mostra a Palazzo Sansedoni della Fondazione Monte dei Paschi, il concerto dell’Accademia Musicale Chigiana, il convegno nella Sala delle Lupe e altro.

‘La Libertà di Scegliere. 80 anni dal primo voto alle donne’, celebra con un importante programma l’anniversario di questo evento decisivo di partecipazione e di riconoscimento del ruolo politico femminile.

Il 24 marzo 1946 Siena e altri comuni, anticipando i tempi nazionali, osptarono le elezioni amministrative dopo la caduta del Fascismo. Le donne esercitarono per la prima volta il diritto di voto; poterono essere elette ed entrare nelle giunte comunali. Celebrare questo momento dopo 80 anni significa riconoscere il suo ruoto essenziale per la costruzione della democrazia repubblicana e la conquista dei diritti civili.

«Vogliamo coinvolgere i cittadini in un dibattito culturale condiviso e amplificato dagli attori del territorio – spiega Micaela Papi assessore pari opportunità del Comune di Siena –. Le opere in mostra dell’artista Antonella Cinelli sono costruite dagli archivi pubblici e privati, scuole, associazioni, cittadine e cittadini. L’obiettivo è quello di immortalare le protagoniste nel loro contesto sociale valorizzando immagini della vita quotidiana, sviluppando un dialogo tra passato e presente».

La rassegna, a cura di Laura Bonelli, Francesco Savini, Elena Violetti, collaborazione al progetto di Antonella Leoncini, riconosce quelle donne fra le attrici principali di questo cambiamento epocale, la loro partecipazione alla ricostruzione civile e culturale del dopoguerra senese.

La mostra ruota attorno a otto opere di Antonella Cinelli (Teramo, 1973), esponente della Nuova figurazione italiana, ispirate a fotografie d’archivio di fondi pubblici e privati del territorio. I soggetti sono alcune donne, insegnanti, casalinghe, commercianti, protagoniste di questo periodo storico, quali Ilia Bocci, Giorgina Scalacci, Ilia Coppi, Norma Soldi, Mara Meoni, Angelina Ciambellotti, Delia Meiattini, Bruna Talluri.

Sono previste iniziative collaterali. Venerdì 17 aprile, ore 21, con l’Accademia Musicale Chigiana, il Teatro dei Rozzi, accoglierà il concerto del Quartetto Rilke.

Giovedì 30 aprile una serie di docenti universitari approfondirà i temi della mostra. Ed ancora, incontri a Inner Wheel Siena, Inner Wheel Siena Fonte Gaia; attività per le scuole, altro.

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