PIANCASTAGNAIO – E’ stato inaugurato oggi il primo stralcio del nuovo impianto di teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio (Siena). Il progetto è stato voluto dal Comune e supportato da Enel Green Power, che fornisce la risorsa a monte della stazione termica primaria denominata Pc 16, collocata in vicinanza delle centrali geotermiche Pc 4 e Pc5.

Il teleriscaldamento geotermico permetterà alla cittadinanza che ne usufruirà di risparmiare fino al 50% per i costi del riscaldamento e dell’acqua calda, rispetto ai combustibili fossili. Si stima inoltre di evitare ogni anno 3.700 tonnellate di emissioni di Co2 e di risparmiare, sempre annualmente, importazioni per circa 1.200 tonnellate equivalenti di petrolio. Con la realizzazione del secondo stralcio, in fase di realizzazione a seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto, il centro abitato di Piancastagnaio diverrà completamente carbon free con circa mille utenze potenzialmente teleriscaldate.

Per Luca Rossini, responsabile geotermia Italia di Enel Green Power, questo “è un esempio di economia circolare: la risorsa termica è una forma di energia residuale del processo di produzione geotermico e senza questo progetto non sarebbe stata utilizzata; in tal modo, invece, essa porta benessere alla cittadinanza, porta benefici all’ambiente, consente di risparmiare nelle spese di riscaldamento e può funzionare da incubatore per far nascere nuove attività produttive che potranno usufruire del basso costo del calore”.