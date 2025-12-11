Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Poco dopo l’alba, il Centro Operativo Polizia Stradale (Cops) di Firenze ha ricevuto diverse segnalazioni di un’auto che procedeva contromano all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Pisa.

Alla guida c’era un uomo di circa 80 anni, in evidente stato confusionale, che metteva a serio rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

Una pattuglia, già presente sulla tratta, ha intercettato il veicolo nei pressi dello svincolo Pisa Nord-Est. Vista l’impossibilità di fermare subito l’auto per il traffico e la pericolosità della manovra, gli agenti hanno preso la decisione di attuare una strategia d’emergenza. Sono così tornati indietro fino allo svincolo di Navacchio, posizionandosi in testa al flusso veicolare nella carreggiata interessata.

Attivando la procedura Safety Car, la Polizia ha rallentato progressivamente il traffico fino a fermarlo completamente, creando una barriera di sicurezza che ha impedito ulteriori avanzamenti. Questa manovra ha consentito di arrestare l’anziano automobilista in sicurezza vicino a Cascina. L’uomo, in stato di shock ma senza ferite, ha ricevuto immediata assistenza e protezione dagli agenti.

Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida e le relative sanzioni previste dal Codice della Strada. La circolazione stradale è tornata normale rapidamente, senza causare ulteriori disagi agli automobilisti.

