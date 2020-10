Consiglio Regionale della Toscana. Antonio Mazzeo (Pd) è il nuovo presidente

E’ Antonio Mazzeo (Pd), il nuovo presidente del Consiglio regionale della Toscana. Lo ha deciso l’Assemblea alla terza votazione, dopo una lunga giornata di incontri della maggioranza per decidere la squadra della Giunta regionale e, a cascata, anche l’assetto della presidenza dell’Aula. Mazzeo ha ricevuto 36 voti a favore. La votazione ha registrato anche due schede nulle e un voto a Irene Galletti (M5s).

Da oltre 20 anni a Pisa Alla seconda esperienza in Consiglio regionale, nella precedente legislatura regionale ha presieduto la commissione istituzionale per la ripresa economico-sociale della Toscana costiera ed è stato consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea. Nato il 22 febbraio 1977 a Barile, piccolo paese della provincia di Potenza, Mazzeo vive da oltre 20 anni a Pisa. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica all’Università di Pisa e un master in Management dell’innovazione presso la Scuola Superiore S. Anna. Dopo gli studi, ha dato vita a una piccola realtà imprenditoriale ad alta specializzazione tecnologica. Da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo, si è avvicinato al Pd fin dal momento della sua nascita e dal 2008 al 2013 è stato consigliere comunale e presidente della commissione bilancio del Comune di Pisa. Dal 2010 al 2014 è stato responsabile organizzazione del Pd di Pisa e dal 2014 è diventato responsabile organizzazione del Pd Toscana. Nel partito toscano ha anche ricoperto il ruolo di vicesegretario vicario. Stefano Scaramelli (Italia Viva) e Marco Casucci (Lega) ricopriranno la carica di vicepresidente.