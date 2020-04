Coronavirus. 23 nuovi casi positivi in Rsa a Prato, da precedenti test erano risultati 7 contagiati

Ci sono 23 nuovi casi positivi tra degenti e operatori di una Rsa a Prato, Casa Serena a Mezzana. In particolare sono risultati contagiati 14 ospiti sui 31 che attualmente abitano nella struttura e 9 operatori tra cui 3 suore infermiere. Nella struttura, di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana, erano già stati effettuati tamponi agli ospiti e test sierologici tra gli operatori alla fine di marzo, quando si erano già registrati tre morti e 6 ricoveri per coronavirus. In quell’occasione il risultato era stato di 7 anziani contagiati.

Anziani in buone condizioni Ma domenica scorsa, quando un’anziana degente, è stata trasportata all’ospedale per una caduta accidentale, il tampone che le è stato effettuato in via cautelare ha dato esito positivo. E’ dunque scattata la procedura dell’Asl Toscana Centro, che ha fatto di nuovo i tamponi facendo aumentare sensibilmente i casi. Gli anziani positivi sarebbero ad ora tutti in buone condizioni di salute. I 9 operatori contagiati sono già in isolamento domiciliare. Nel corso della giornata l’Asl si confronterà con la direzione dell’Rsa per comprendere se creare una task force e gestire direttamente la struttura come è accaduto per altre case di riposo.