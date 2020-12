Coronavirus al supermercato. Siena, 10 dipendenti positivi. Coop: «Spesa in sicurezza»

Una decina di dipendenti di un supermercato Coop a Siena positivi al coronavirus. «Si tratta di casi di persone contagiate all’esterno dell’ambiente di lavoro e comunque sono contagi che risalgono alla scorsa settimana» spiega la cooperativa evidenziando che «sono state fatte sanificazioni straordinarie con prodotti specifici durante la chiusura notturna del 23,26, 27 e 28 dicembre».

Test rapidi per gli altri dipendenti «I dipendenti del punto vendita, anche quelli che non sono entrati in contatto con i colleghi contagiati, sono inoltre stati sottoposti a test rapidi che non hanno dato luogo ad altre evidenze» spiega ancora la cooperativa secondo cui «il punto vendita opera in costante contatto con la Asl di riferimento per le procedure di sicurezza anticontagio». «Avendo attivato tutti i protocolli di sicurezza in modo accurato e tempestivo, non ci sono problemi di sicurezza per chi va a fare la spesa» conclude la cooperativa.