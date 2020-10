Coronavirus. Centro storico, obbligo di indossare sempre le mascherine. L’ordinanza del sindaco Ghinelli

Utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto del centro storico, la zona urbana compresa all’interno delle mura cittadine. E’ quanto in vigore da ieri sera ad Arezzo dopo che il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato l’ordinanza.

L’obbligo è di indossare sempre le mascherine. I motivi che hanno spinto il primo cittadino ad adottare in via cautelativa questo provvedimento a tutela della salute pubblica, in vigore da oggi fino al prossimo 13 novembre analogamente al DPCM del 12 ottobre, sono principalmente due: il primo è relativo all’evolversi della situazione epidemiologica, il secondo riguarda un aspetto “morfologico” dell’area urbana: le caratteristiche, infatti, del centro storico cittadino non consentono di assicurare in modo continuativo la distanza di sicurezza prevista dai protocolli anti-contagio e, in ogni caso, la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Le esenzioni Vengono comunque confermate le esenzioni per bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità e per coloro che svolgono attività sportiva. Ovviamente resta salvo quanto previsto dalla normativa in vigore ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid 19.