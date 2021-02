Coronavirus. Focolaio in un’azienda, boom di casi. L’Asl: «Andamento contagi sotto stretta osservazione»

Picco di positivi al Covid ieri a Monteriggioni (Siena) ma non emergerebbero casi di varianti del virus. E’ quanto rende noto il sindaco Andrea Frosini.

«Nella giornata di ieri è stato attestato un picco di 18 casi positivi, di cui tre erano già sottoposti a misure di sorveglianza domiciliare e 15 sono riconducibili a un focolaio riscontrato all’interno di un’azienda – spiega il sindaco in una nota -. L’Asl Toscana sud est mi ha informato che le indagini di laboratorio effettuate fino a oggi non evidenziano la presenza di varianti al virus sul nostro territorio. Laddove la situazione dovesse mutare, sarà mia cura darne notizia. L’andamento provinciale dei contagi deve far capire l’importanza di rispettare, tutti insieme, le regole essenziali per contenere il contagio ed evitare che questo aumenti. Come ricordiamo ogni giorno nel bollettino che pubblichiamo sui nostri canali ufficiali, è indispensabile mantenere le distanze di sicurezza interpersonale, utilizzare la mascherina e igienizzarsi le mani in ogni occasione, evitando qualsiasi forma di assembramento. In attesa che la campagna di vaccinazione organizzata dalla Regione Toscana possa dare i risultati sperati, è fondamentale l’impegno e la responsabilità di ognuno di noi».

D’Urso (Dg Asl Tse): «Andamento sotto stretta osservazione»

«L’andamento del contagio a Monteriggioni – afferma il direttore generale dell’Asl Tse, Antonio D’Urso – è tenuto sotto stretta osservazione da parte dell’Asl. Tutti gli interventi per l’individuazione dei casi positivi, il tracciamento dei contatti e il contenimento della diffusione del virus sono quotidianamente messi in campo. L’attività sanitaria si svolge in stretta sinergia con le istituzioni del territorio, ma è quantomai necessaria la collaborazione della cittadinanza nel rispetto di quelle norme di igiene, distanziamento e protezione che conosciamo ormai bene».