Coronavirus. Pasqua, spiagge chiuse a Viareggio e Torre Lago. Stop anche all’ingresso in pineta

Spiagge chiuse a Viareggio (Lucca) e Torre del Lago (Lucca) nel week end di Pasqua, compreso il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta). Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha infatti firmato un’ordinanza per le chiusura delle spiagge a cui potranno accedere solo i residenti e chi avesse motivo per stazionare in quei luoghi.

Tolleranza zero Il primo cittadino ha inoltre annunciato controlli da parte della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine con tolleranza zero per i trasgressori. Vietato l’accesso anche nelle pinete.