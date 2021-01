Festa dei Doni. Gli Uffizi celebrano l’amore con biglietti scontati per le coppie

Gli Uffizi di Firenze celebrano la giornata dell’amore, il 2 febbraio, proponendo ingressi a metà prezzo per le coppie (in due si pagherà un solo biglietto).

Torna per la terza edizione, spiega una nota, l’iniziativa della Festa dei Doni, anticipo museale di San Valentino, organizzato per l’anniversario delle fastose nozze celebrate il 31 gennaio nel 1503 tra Agnolo Doni e Maddalena Strozzi a Firenze, coloro che commissionarono a Michelangelo Buonarroti il Tondo Doni. Per ricordare la ricorrenza della loro unione, oltre allo ‘sconto coppie’, gli Uffizi hanno programmato anche una serie di iniziative online dal 31 gennaio fino al giorno di San Valentino.