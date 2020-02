L’omaggio di Costa Crociere. Si chiamerà ‘Toscana’ la nuova nave e sarà pronta nel 2021

Si chiamerà Costa Toscana e arriverà nel 2021 la nuova ammiraglia di Costa Crociere. Il nome della nuova nave gemella della Costa Smeralda è stato svelato in occasione del taglio della lamiera, il primo passo ufficiale che dà il via alla costruzione di una nuova nave, che si è tenuto nel cantiere Meyer di Turku in Finlandia. «Il nome Toscana – fanno sapere da Costa – è un omaggio a una delle regioni italiane più famose e amate nel mondo, che ospita città d’arte, panorami meravigliosi e una tradizione enogastronomica d’eccellenza». Un legame, quello tra il gruppo Carnival e la Toscana che si è legato per sempre, dopo il naufragio della Costa Concordia avvenuto davanti alle acque di isola del Giglio. Un modo probabilmente, quello di portarne il nome nel mondo, per sdebitarsi nei confronti di una comunità, quella toscana, che in quei lunghi anni del post naufragio, ha saputo dare il meglio di sé trasformando, insieme a tutti i protagonisti di quella vicenda, quella che rimane una tragedia in una delle più grandi operazioni di ingegneria mondiale. Costa Toscana e Costa Smeralda rappresentano una grande innovazione sotto molti aspetti, come ha ricordato anche Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere, nel suo intervento alla cerimonia di avvio della costruzione della nuova nave. A bordo rimarrà centrale l’ospitalità italiana, che sarà, secondo le parole di Neil Palomba, «in grado di coinvolgere e regalare emozioni sia ai nuovi crocieristi che a quelli più esperti». Come la sua gemella, anche Costa Toscana sarà alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più “pulito” al mondo: il Gruppo Costa, insieme alle altre compagnie di Carnival Corporation, è infatti leader di settore nella promozione e nello sviluppo di soluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale.