Lotta allo spaccio sotto l’ombrellone. Follonica, controlli della Gdf: 50 identificati

Nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti le Fiamme Gialle hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi nelle zone più sensibili di Follonica (Grosseto) con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e alle autostazioni degli autobus urbani ed extraurbani. I controlli, effettuati con l’impiego delle unità cinofile, hanno consentito di identificare oltre 50 persone, provenienti da province limitrofe e di varie nazionalità, e di sequestrare cocaina, hashish e marijuana per oltre 10 grammi.

Segnalati in Prefettura Quattro persone, di cui due minorenni, sono stati segnalate alla prefettura di Grosseto come assuntori, avendo stupefacenti per uso personale. Gli interventi, spiega la GdF di Grosseto, si inquadrano nella più ampia azione di contrasto a fenomeni criminali vera e propria piaga per la salute dei cittadini.