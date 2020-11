Musica in corsia. Progetto Agimus negli ospedali della Toscana con “pillole per l’anima”

Portare la musica tra le corsie degli ospedali per curare l’anima dei pazienti e non solo. Con questo spirito nasce il portale pillolemusicaliperlanima.it, realizzato dall’Associazione giovanile musicale (A.Gi.Mus) di Firenze, Grosseto, Arezzo e Livorno e con la collaborazione di tutte le Aziende ospedaliere della Toscana.

Idea nata durante il lockdown L’idea è arrivata durante i mesi del primo lockdown nazionale, quando ai musicisti di A.Gi.Mus non era stato più consentito di eseguire concerti in presenza tra i corridoi e le sale d’attesa di alcuni nosocomi regionali. Da un’improvvisa privazione arriva poi l’alternativa che ha convinto tutti, tanto da trasformarla in un nuovo servizio per degenti, famiglie e personale sanitario. ‘Pillole musicali per l’anima’ raccoglie video di musica classica, etichettati in base alle emozioni che il brano suscita: energia, relax, amore, meditazione.