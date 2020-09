Toscana in francobollo. Poste Italiane omaggia la Costa degli Etruschi

Un francobollo che celebra la Costa degli Etruschi in provincia di Livorno. Ad emetterlo Poste Italiane per sottolinearne l’importanza paesaggistica e ambientale. Oltre a quello che celebra la Toscana è stato emesso anche il francobollo che ritrae la Riserva naturale dello Zingaro in Sicilia.

Vino e paesaggio I due francobolli emessi oggi – entrambi validi per la posta ordinaria – recano una piccola mappa che consente di localizzare le aree interessate all’interno della regione di appartenenza e alcuni elementi caratteristici del paesaggio. Il francobollo dedicato alla Costa degli Etruschi raffigura uno scorcio della costa e del paesaggio interno con in primo piano una bottiglia di vino, poggiata su una balaustra, a rappresentare uno dei più caratteristici prodotti della zona che si segnala anche per i suoi valori ambientali e culturali.