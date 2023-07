MARINA DI PIETRASANTA (LU) – Debutta sabato 15 luglio alle 21.30 presso il Teatro grande – La Versiliana di Marina di Pietrasanta, Lucca (viale Morin 16), “Prochain arrêt”, una coproduzione Versiliadanza e Fondazione La Versiliana.

In scena nove artisti e artiste over 45 che si raccontano attraverso la danza, il teatro, la letteratura, il canto, la musica e la poesia, in un viaggio tra memorie, presenze ed eventi che li hanno accompagnati nella loro “vita d’artista”. Stefano Agostini, Sonia Bertin, Michela Caccavale, Luisa Guicciardini, Ilaria Landi, Francesca Malacarne, Alessandro Pucci, Raffaele Sicignano, Angela Torriani Evangelisti sono i protagonisti dello spettacolo oltre che curatori della sua realizzazione e interpretazione, con Franco Di Francescantonio e Gianluigi Tosto che prestano la voce alle parole di Giorgio Caproni, Piero Ciampi, José Saramago, Antonio Tabucchi e Leonardo Da Vinci.

Le musiche sono affidate ai flauti di Stefano Agostini, a citazioni da “Recitar Canzoni” e “Vox Aquae” con le chitarre di Marco Gammanossi, al basso e al violino Nino Marini e alle percussioni di Giovanni Canale e Giacomo Riggi, Händel e Vivaldi, Bosso e Buffetti, Conte e Gluck. A completare la performance immagini che interagiscono con i movimenti degli artisti e delle artiste, creando un’atmosfera surrealista anni Trenta. Il lavoro si inserisce nel cartellone di eventi della 44esima edizione del festival La Versiliana ed è possibile grazie al sostegno di MIC – Direzione Spettacolo dal Vivo, Regione Toscana, Comune di Firenze (info e biglietti 0584265757, www.versilianafestival.it , www.ticketone.it).