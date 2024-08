FIRENZE – Non ci sarà scarsità di acqua in Toscana nel mese di agosto. A prevederlo l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

La percentuale di riempimento complessiva attuale degli invasi del distretto, fra cui i laghi di Bilancino e di Montedoglio, è di oltre l’80%. Le portate del reticolo fluviale sono invece in molti casi prossime ai valori minimi e di deflusso ecologico, ove non sostenute da scarichi o dalla presenza di invasi. “Le piogge del mese di luglio – hanno evidenziato dall’Osservatorio – sono state modeste: mediamente, in Toscana, 14 mm, valore che fa registrare un deficit del 55% rispetto ai valori della media stagionale, con riferimento agli ultimi 30 anni. Le piogge del primo semestre 2024 avevano però prodotto un tesoretto, in particolare sulle acque di falda, capace di costituire una riserva confortante, anche tenendo conto che 2/3 dell’acqua utilizzata proviene da lì”.

A fine agosto, afferma il segretario generale dell’Autorità, Gaia Checcucci, “riunirò l’Osservatorio per valutare la situazione e assumeremo le decisioni e le eventuali misure necessarie per gestire al meglio il periodo fine estate-inizio autunno, considerando la variabilità delle portate dei ‘nostri’ corsi d’acqua, che hanno natura essenzialmente torrentizia, e lo stato di conservazione della risorsa sotterranea”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!