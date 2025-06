Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza in Toscana ha condotto oltre 4 mila indagini.

Operazioni per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia regionale, confermando un impegno a tutto campo a tutela di cittadini e imprese. Il dato è stato reso noto in occasione del 251° anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle.

Sul fronte della lotta all’evasione fiscale, gli accertamenti hanno permesso di individuare oltre 650 evasori totali, molti dei quali operanti tramite piattaforme di commercio elettronico, e 1.900 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati inoltre scoperti 45 casi di evasione fiscale internazionale. Per reati tributari, 1.284 persone sono state denunciate, di cui 50 arrestate. Sequestrati beni per 66 milioni di euro, riconducibili a profitti derivanti da evasione e frodi fiscali.

La Guardia di Finanza ha inoltre scoperto 401 punti clandestini di raccolta scommesse, denunciando 41 presunti responsabili. Sul fronte della tutela della spesa pubblica, sono state denunciate 213 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno stimato di circa 2 milioni di euro. Sono state eseguite 430 indagini sulla spesa pubblica, con 287 responsabili segnalati alla Corte dei Conti e danni erariali accertati per oltre 60 milioni di euro.

Nel contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, sono stati svolti 54 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, con 110 persone denunciate, di cui 11 arrestate, e sequestri di beni per 72 milioni di euro. Per abusivismo bancario e finanziario sono state 40 le denunce. Nel corso di 774 controlli a viaggiatori, sono stati intercettati 11 milioni di euro in denaro contante. In materia di normativa antimafia, sono stati effettuati accertamenti patrimoniali su 542 persone, con sequestri e confische per circa 7 milioni di euro e ulteriori proposte per circa 21,6 milioni.

Sul fronte anticontraffazione e antiabusivismo commerciale, sono stati effettuati 1.006 interventi, con 289 persone denunciate e sequestri di prodotti contraffatti e non sicuri per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, tra abiti, borse e altri articoli con griffe false o indicazioni ingannevoli di origine. Nel contrasto al narcotraffico, sono stati arrestati 100 narcotrafficanti e sequestrati circa 2.890 kg di cocaina e oltre 394 kg di hashish e marijuana, con il porto di Livorno che si conferma crocevia centrale per tali attività illecite.

Questi risultati testimoniano l’azione capillare e multidisciplinare della Guardia di Finanza in Toscana, volta a proteggere l’economia legale e la collettività dalle minacce di evasione, frode, criminalità organizzata e contraffazione.