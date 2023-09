MONTERIGGIONI – E’ stato ufficialmente inaugurato oggi a Monteriggioni, il DIESSE Biotech Campus (DBC), il più grande centro in Italia di Ricerca&Sviluppo e Produzione Biotech dedicato all’IVD (Dispositivi Diagnostici In Vitro) e tra i più importanti e all’avanguardia in Europa. Il DBC è la prima realtà produttiva di Industria 5.0 del settore, basato su principi di lean manufacturing, white economy e sostenibilità.

Il nuovo campus, in cui sono stati investiti oltre 25 milioni di euro è stato realizzato in due anni dalla DIESSE Diagnostica Senese Spa Società Benefit, azienda partecipata dal fondo di investimento ARCHIMED e presente in oltre 100 paesi nel mondo con le sue soluzioni utili al monitoraggio dello stato del sistema immunitario, attraverso il dosaggio di parametri sierologici e la misurazione automatica della VES (Velocità di EritroSedimentazione).

La cerimonia di inaugurazione, avvenuta oggi, alla presenza di personalità ed istituzioni, è stata, oltre alla celebrazione della concreta innovazione realizzata da DIESSE, un’occasione importante per discutere le tematiche relative alle dinamiche di sviluppo industriale 5.0.

Con una superficie di 10.000 mq, il DIESSE Biotech Campus fonde il design italiano e la tecnologia all’avanguardia con la progettazione e la produzione automatizzata di test, strumenti analitici e software diagnostici, sottolineando il costante impegno di DIESSE verso l’innovazione e il progresso che si concretizza costantemente attraverso l’investimento di oltre il 10% dei ricavi in R&D.

Tra le caratteristiche uniche di DBC, spicca il centro di ricerca biotecnologico strumentale e software, un’area di BSL3 per la produzione di biomateriali batterici, virali e ricombinanti, 1000 mq di laboratori biotecnologici e una biobanca di classe III automatizzata al servizio dell’impianto produttivo e alla base delle tecnologie prodotte dall’azienda. La presenza della biobanca permette la gestione di virus, batteri e cellule ricombinanti fino alla classe terza di sicurezza patogena, rappresentando un contributo significativo alla ricerca e all’innovazione biomedica. Completano la filiera corta del campus lo stampaggio dei consumabili plastici, il reparto chimico e quello di infialamento e confezionamento. Il centro si distingue per la sua impronta ecologica ridotta e la completa autosufficienza energetica.

L’installazione di un impianto fotovoltaico da 600 kW, il monitoraggio delle emissioni di CO2, l’approvvigionamento idrico da faglia e una strategia di minimizzazione dei rifiuti rappresentano soluzioni innovative per mitigare l’impatto ambientale. L’edificio è stato costruito con il massimo dell’utilizzo di materiali riciclati e seguendo principi di sostenibilità, confermando DIESSE come una Benefit Company che si impegna a integrare obiettivi ambientali e sociali, cercando sempre di coniugare profitto con equità e sostenibilità: un dovere che l’azienda ritiene fondamentale, per chi opera nel mondo della salute. Con oltre duecento persone il campus si profila come un’opportunità occupazionale altamente qualificata, contribuendo anche al dinamismo dell’ambiente lavorativo circostante.