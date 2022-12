SIENA – Ha un’identità l’automobilista che mercoledì pomeriggio ha investito una donna tra Uopini e Monteriggioni (Siena), uccidendola sul colpo.

L’uomo, un senese di 50 anni, si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Dal momento dell’incidente, l’Arma si era attivata per cercare il responsabile della morte dell’85enne. Erano stata passate in rassegna le telecamere di videosorveglianza e le ricerche si erano ristrette a due mezzi, un camper e un furgone. Solo dopo qualche ora, appresa la notizia del decesso della donna dai social, avrebbe realizzato la sua possibile responsabilità in ordine all’investimento pedonale.

I carabinieri hanno quindi sequestrato il mezzo, sottoposto ad accertamenti tossicologici l’uomo e ritirata la patente, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per omicidio stradale ed omissione di soccorso.