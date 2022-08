Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio a Montalcino, lungo la Ss 2 Cassia. La vittima è un uomo di 76 anni, residente a Buonconvento, che viaggiava su un’auto insieme alla moglie, portata in ospedale in stato di choc. Da quanto appreso nell’incidente, la cui dinamica è da chiarire, è rimasta coinvolta solo la vettura dell’anziano. In seguito all’accaduto il traffico sulla Cassia è stato temporaneamente bloccato. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.