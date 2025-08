Tempo lettura: < 1 minuto

VAIANO – Questa mattina, si è verificato un grave infortunio sul lavoro in una tintoria di Vaiano, in provincia di Prato.

Un operaio pakistano di 31 anni è stato investito da acqua bollente mista a candeggina, fuoriuscita da un macchinario durante le operazioni di lavaggio. L’uomo ha riportato ustioni gravi, soprattutto agli arti inferiori, che interessano circa il 50% del corpo. È stato subito soccorso da un collega di 35 anni, anch’egli pakistano, che nel tentativo di aiutarlo ha subito lievi ustioni ai piedi a causa degli schizzi di liquido caldo.

I due operai sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santo Stefano di Prato dal personale sanitario del 118. Il 31enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa, specializzato nella cura delle ustioni, dove ora si trova in prognosi riservata. Il collega ha invece ricevuto cure al pronto soccorso pratese ed è stato dimesso.

Entrambi erano regolarmente assunti e in regola con permessi di soggiorno e formazione sulla sicurezza. Sull’incidente indagano i Carabinieri della stazione di Vaiano insieme ai tecnici della Asl Toscana Centro, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando le cause che hanno provocato la fuoriuscita del liquido bollente dal macchinario. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e prevenire futuri incidenti simili