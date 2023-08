FIRENZE – Sono ben 64 i progetti di enti pubblici toscani che saranno finanziati grazie al bando da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie promosso dalla Regione Toscana.

Il bando ha completato il suo iter e sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati, singolarmente o in forma associata, da Comuni, Unioni di Comuni, o da enti pubblici come le Aziende Sanitarie, le Società della Salute/Zone distretto territoriali.

Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l’acquisto di beni e attrezzature.

“Stiamo dando continuità a questo bando regionale, che vede in particolare un ruolo attivo da parte dei territori e degli enti locali nell’individuazione di tanti progetti di investimento diffusi, che vanno a migliorare spazi e servizi alla persona, rivolti soprattutto all’assistenza e all’inclusione delle fragilità, anziani e persone con disabilità” – ha evidenziato l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – “Un sostegno concreto e immediato per realizzare rapidamente gli interventi, che vede l’adesione di tutti gli ambiti territoriali con progetti finanziati in tutte le 28 zone sociosanitarie della Toscana”.

Tra i progetti ammessi al finanziamento interventi di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche, manutenzione, acquisto arredi, in centri diurni o per disabili, in case famiglia, comunità per minori, in Rsa e in altri servizi sociali e sociosanitari.

I contributi assegnati hanno importi che vanno dai 2.000 fino a 70.000 euro.

Per tutti i progetti finanziati il contributo comprende anche un cofinanziamento di almeno il 15% da parte dell’ente richiedente. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023.

Lo stesso bando prevedeva un secondo filone di interventi da 1,5 milioni, finanziato con risorse nazionali (L.145/2018) e dedicato a investimenti con finalità sociali di maggior costo: l’iter di questa seconda tranche dell’avviso pubblico è ancora in corso per la valutazione dei progetti presentati.

Nella tabella tutti i progetti ammessi