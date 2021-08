BAGNO A RIPOLI – Associazioni di volontariato, commercianti, artigiani, amministrazione comunale e operatori sanitari: tutti uniti per sostenere la campagna vaccinale e ripartire insieme.

I referenti delle associazioni del territorio si sono ritrovati questa mattina sulle scale del palazzo comunale di Bagno a Ripoli per scattare una foto insieme e invitare tutta la popolazione a vaccinarsi per superare l’emergenza Covid-19. Queste le sigle presenti: Fratellanza Popolare di Grassina, Misericordia di Antella, Croce Rossa Italiana di Bagno a Ripoli, CIA, Confesercenti, CNA, Confcommercio, Centro Commerciale Naturale di Bagno a Ripoli, Comitato Vivere all’Antella, CCN Grassina e le sue Botteghe, Pro loco per Bagno a Ripoli. Insieme a loro l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Paolo Frezzi e dall’assessore Francesco Pignotti.

Tornare a lavorare senza mettere a rischio la sicurezza dei clienti e dei dipendenti

Con un’unica voce, le associazioni che rappresentano il commercio, l’artigianato e il turismo nel territorio di Bagno a Ripoli hanno chiesto di poter tornare a lavorare senza mettere a rischio la sicurezza dei propri clienti e dei propri dipendenti. È stata anche l’occasione per ringraziare le associazioni socio-sanitarie del Comune che col proprio lavoro quotidiano rendono possibile il funzionamento dell’hub vaccinale alla Casa del Popolo di Grassina.

«Ci uniamo volentieri all’appello lanciato dalle associazioni del nostro territorio – dichiara il sindaco Francesco Casini –. Solo con il vaccino possiamo mettere in sicurezza tutte le fasce della popolazione e tornare presto alla normalità. Non possiamo permettere che la disinformazione e le teorie antiscientifiche diffuse da qualche irresponsabile mettano a repentaglio la ripartenza dei nostri territori e di tutto il Paese. Vacciniamoci!».