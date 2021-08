FIRENZE – Arriva, per la prima volta a Firenze, ‘It.A.Ca’, il festival del turismo responsabile che si svolgerà da 17 al 19 settembre nel capoluogo toscano.

Nei tre giorni si alterneranno passeggiate, escursioni a piedi e in bicicletta, presentazioni e incontri nelle zone delle Cascine, Rifredi, Isolotto, Firenze sud comprendendo Sorgane, il Parco dell’Anconella. Il festival, nato a Bologna nel 2009, promuove una visione del turismo sostenibile e di valore per i territori, per gli abitanti coinvolti, per i patrimoni naturali, sociali e culturali, da riscoprire in modo nuovo e partecipato. Dal 2009 a oggi, spiega una nota, ha coinvolto 16 regioni e centinaia di soggetti, e ora sbarca a Firenze.

‘Io voglio spazio. La città del futuro nasce dalle comunità e dalle periferie’

Questa edizione, coordinata dall’associazione dei Desideri Aps, con la partecipazione più di 20 realtà fiorentine, avrà il titolo di ‘Io voglio spazio. La città del futuro nasce dalle comunità e dalle periferie’, interpretando così il tema nazionale del 2021 ‘Il diritto di respirare’. La rassegna di Firenze sarà composta da un cartellone di attività curate da diverse realtà culturali cittadine, che permetteranno di scoprire e valorizzare i quartieri intorno al centro storico della città, a vari livelli, connettendo storie e soggetti, con il contributo del Comune di Firenze. Il festival sarà inaugurato venerdì 17 settembre con un convegno interattivo presso Manifattura Tabacchi dal titolo ‘Io voglio spazio’, sul futuro del turismo a Firenze, la valorizzazione delle periferie della città come nuovi centri di attrazione turistica.