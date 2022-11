FIRENZE – Nella maggioranza regionale si intravede il sereno. Questa volta non è il Pd ad allungare la mano verso gli alleati, ma Italia Viva.

“Credo sia arrivato il momento di lasciare spazio alle polemiche, di mettersi a sedere e costruire un tavolo di maggioranza, mi auguro che venga convocato nelle prossime ore, noi riteniamo che non possa avvenire oltre questa settimana”, ha affermato il capogruppo Stefano Scaramelli, che poi ha voluto fare chiarezza su ciò che è accaduto nelle ultime settimane: “ Non c’è mai stato uno scontro in atto lo abbiamo dimostrato, la mia presenza questa mattina in commissione bilancio denotava un attaccamento alle istituzioni. Noi abbiamo proposto un confronto serio, politico, al nostro presidente Eugenio Giani e al Pd per comprendere, dopo due anni di mandato, se ci sono le condizioni per proseguire insieme”.

A questo punto secondo il vicepresidente del Consiglio regionale non resta che trovarsi faccia a faccia. “Aspettiamo ancora – ha evidenziato – che il presidente convochi questo incontro e chiediamo al Pd di essere coerente e leale nei confronti come noi lo siamo stati. E’ evidente che questa è una settimana importante che apre il mese che si riferisce alla sessione di bilancio e su quella vogliamo arrivare avendo condiviso un percorso”.

Per Scaramelli per portare avanti la maggioranza unita “serve fiducia, serve un rapporto di collaborazione e serve che si condividano le strategie di una Regione che ha bisogno di cambiare passo soprattutto su alcune questioni in particolare: abbiamo chiesto una verifica concreta sulle questioni della sanità, rispetto agli investimenti nelle infrastrutture, al piano dei rifiuti e su come la Toscana vuole affrontare questa grande crisi energetica”.