LUCCA Tutto è pronto per stasera quando sul palco del Lucca Summer festival salirà la popstar Jennifer Lopez, JLo per gli appassionati.

L’artista è atterrata ieri a Pisa, per la sua unica data italiana del tour mondiale “Up All Night Tour” e sarebbe ospitata in una località della Versilia in attesa di salire questa sera alle 21.30 sul grande palco delle mura storiche, quello che ha ospitato i Rolling Stones tanto per capirci.

Dalle 11 di questa mattina sono aperte le biglietterie, mentre i cancelli dell’area si apriranno ai circa 16mila spettatori attesi alle ore 17.00. Rigide le misure di sicurezza e costose le occasioni per rendere unica la notte lucchese. Pare che per un selfie con la divina si debba sborsare fino a 1.400 euro.

Intanto, in città è scattata la febbre JLo, con vetrine dedicate, playlist suonate a tutto volume per le strade e addirittura un gelato in suo onore.

