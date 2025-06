Tempo lettura: < 1 minuto

BARBERINO DI MUGELLO (FI) – E’ festa di inzio estate a Barberino di Mugello.

Domenica 29 giugno, alle 19, in programma lo spettacolo di danza itinerante “Juliette on the Road”, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, organizzato dal Teatro Corsini guidato dalla compagnia Catalyst (evento a ingresso libero, ritrovo presso il Teatro).

“Juliette on the Road” è un viaggio attraverso le sfumature dell’amore che Shakespeare ci ha lasciato in eredità. È una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere.

Juliette accompagna il pubblico fra le strade della città all’interno di un mondo fatto di ricordi, tensioni e amori che non finiscono, dove Romeo, Capuleto, Madonna Capuleta, la nutrice, Mercuzio, la regina Mab, Tebaldo, Frate Lorenzo e la Parca attendono sempre che la storia possa ricominciare.

teatrocorsini@gmail.com

www.catalyst.it