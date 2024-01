FIRENZE – Ultimo week end delle festività natalizie e la Toscana torna ad animarsi per l’arrivo dell’Epifania. Un fitto programma di appuntamenti in tutta la regione per trascorrere in famiglia o con gli amici due giorni all’insegna del divertimento, del buon cibo in compagnia. Tanti i posti dove la Befana, a bordo della sua scopa, farà la sua comparsa.

Sabato 6 gennaio dalle 10 alle 12 nella sede della Asd Canottieri Comunali (lungarno Ferrucci 4) a Firenze la Befana arriverà dal fiume a bordo di un Dragon Boat carica di calze da donare ai bambini che parteciperanno alla festa. Il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt e altre donne della Canottieri vestiranno gli abiti della simpatica vecchina e animeranno la mattinata invitando tutti ad una gita sul fiume Arno a bordo dei Dragon Boat e distribuiranno ai più piccoli, fino ad esaurimento, calze piene di dolci offerte da Unicoop Firenze. La Scuola Italiana Cani Salvataggio sorveglierà le escursioni in Arno con i suoi cani.

Sempre a Firenze tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile Urbano del Camet”. La manifestazione inizierà alla 9.30 con il raduno delle auto d’epoca nel piazzale delle Cascine La carovana di auto partirà alle 10.00, sfilando in parata nelle vie del Centro Città e raggiungere Piazza Santa Maria Novella verso le 11. Alle 11.30 arriverà la Befana su una fiammante spider rossa e, sotto il gazebo Camet, distribuirà doni ai bambini presenti assieme alle Istituzioni della Città, della Regione e i rappresentanti del Corpo della Polizia Municipale. Le auto d’epoca resteranno esposte in Piazza Santa Maria Novella fino alle 13.30. Ingresso libero.

La Befana arriva al Borgo a Gerfalco, Montieri (Grosseto), sabato e domenica, con visite ed escursioni della riserva naturale di Cornate e Fosini e il mercatino agroalimentare.

A Prato dalle 15 in Piazza Duomo attività ed esercitazioni a scopo dimostrativo a cura dei Vigili del Fuoco di Prato. Verso le ore 17.30, la Befana si calerà dal campanile del Duomo per distribuire regali e dolciumi ai bambini.

Sempre a Prato, nella frazione di Capezzana, nel giorno dell’Epifania tradizionale appuntamento con il Corteggio dei Magi. Sabato 6 gennaio, dalle 15, il corteo con i figuranti in costume partirà dal campo parrocchiale. La sfilata si snoderà per le vie del paese attraverso via della Chiesa, via Nesi, via Sotto l’Organo e ritorno alla parrocchia dove sarà allestita la capanna con i Magi a cavallo che portano i doni a Gesù Bambino. Una rievocazione che si svolge dal 1996. Intorno alle 16.30 è previsto l’arrivo della Befana con un mezzo a sorpresa. La simpatica vecchietta consegnerà le calze ai bambini.

La rassegna Incanto del Natale a Sinalunga (Siena) culminerà il 6 gennaio con una celebrazione speciale in Piazza Garibaldi per festeggiare l’Epifania. A farla da protagonista sarà lo street food. Sarà l’occasione di concludere le festività in modo originale e festoso: sono previsti infatti spettacoli acrobatici di hula hoop, performance artistiche con ombre cinesi e disegni sulla sabbia, oltre a spettacoli coinvolgenti con il fuoco. Non mancherà ovviamente l’arrivo della Befana.

A Lucca sabato 6 gennaio alle ore 15.30 nel piano nobile di villa Bottini spettacolo di burattini a cura del Maestro Gionata Francesconi: scultorere in bronzo e cartapesta, autore di allestimenti scenografici, Francesconi porterà una collezione di più di 400 burattini artistici e storici legati al territorio ed in generale alle maschere più famose italiane. L’artista presenterà uno spettacolo fiabesco e musicale adatto sia ad un pubblico di bambini, che al pubblico più adulto e avrà come preludio iniziale il saluto di un personaggio famoso amico dei bambini, Pinocchio. Seguirà in giardino la Befana scende da Aquilea e arriva a Lucca e per concludere il pomeriggio Concerto Associazione Alfredo Catalani di Lucca. Infine domenica 7 gennaio alle ore 18 nei sotterranei di Villa Bottini ‘Aperitivo in Jazz’ con Michela Lombardi trio a cura dell’Associazione Circolo Lucca Jazz.

A Certaldo il 6 gennaio l’Epifania sarà celebrata con un’atmosfera magica e coinvolgente. Dalle 10 alle 19, Piazza Boccaccio sarà il luogo di un affascinante mercatino, completo di un’area truccabimbi per intrattenere i più giovani. A seguire, l’attesa Befana farà la sua entrata in scena, scendendo in piazza Boccaccio alle 15:30. Durante l’evento, organizzato con cura dalla Pro Loco, la gentile anziana distribuirà a tutti i bambini la tradizionale calza, ricolma di caramelle e dolcetti.

A Impruneta sabato alle 11:30 Piazza Buondelmonti sarà teatro dell’Arrivo dei Magi, che porteranno i loro doni presso la Basilica di Santa Maria all’Impruneta. A seguire, la Santa Messa sarà officiata da Don Luigi Oropallo, aggiungendo un tocco di sacralità alle celebrazioni. Il pomeriggio a Tavarnuzze sarà allietato dalle festività in piazza Don Chellini, dalle 15 in poi. Grandi e piccini potranno partecipare alle gioie della Befana in un’atmosfera di festa. La serata si concluderà con uno straordinario concerto di P.Capovilla e N. Manzan, intitolato “Triste Solitario Y Final”, presso la Casa del Popolo di Impruneta. L’apericena sarà servito a partire dalle 20.

All’Acquario di Livorno ci si prepara per l’arrivo della Befana con ricco programma di iniziative e attività per il largo pubblico, in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi per i quali questo rappresenta un appuntamento speciale. Fino al 7 gennaio i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati.

La Befana dei Vigili del fuoco

A Firenze, sabato 6, ci sarà la Befana al Meyer. Appuntamento alle 10,30 quando la vecchietta che porta i doni si calerà dall’autoscala per raggiungere la terrazza dell’ospedale dove consegnerà ai piccoli ospiti della struttura sanitaria le calze donate dai vigili del fuoco e dal personale dell’Associazione nazionale vigili del fuoco.

All’Istituto degli Innocenti (Firenze) il 6 gennaio alle 11,30 i vigili del fuoco consegneranno al personale dell’Istituto di doni da distribuire ai loro ospiti.

Il 6 gennaio alle 15 in piazza Signoria a Firenze la Befana si calerà dalla Loggia dei Lanzi. L’evento patrocinato del Comune di Firenze, sarà possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze.

A Empoli sabato 6 alle 17,30 si svolgerà in piazza Farinata degli Uberti la Befana scenderà dal campanile della Collegiata.

A Sesto Fiorentino, sabato 6 alle 16, in piazza Vittorio Veneto la Befana si calerà dal tetto del Palazzo comunale.