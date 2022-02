PISTOIA – Saranno inaugurate sabato 12 febbraio, alle 17, tre mostre allestite negli spazi espositivi Artbox, Arteca e Artcorner della biblioteca San Giorgio.

In Artcorner trova spazio David Hockney, versatile e poliedrico esponente del gruppo londinese che anticipò la Pop art, del quale si espongono alcuni poster realizzati in occasione di mostre, spettacoli e concerti, testimonianza di uno dei molti ambiti in cui opera.

Nell’Arteca saranno esposti libri d’artista realizzati per l’occasione da Fabio De Poli, Gianni Dorigo, Andrea Granchi, Andrea Rauch, Vittorio Tolu, Stefano Turrini, nel rispetto di una tradizione ormai centenaria in cui la ricerca si unisce all’omaggio al libro fino a decontestualizzarlo e trasformarlo in oggetto d’arte a sé stante.

Chiude la rassegna, nell’Artbox, la produzione editoriale di Alvivo/SheetArt con tre albi illustrati ad opera di Andrea Rauch, Fabio De Poli, Nico Fedi ed Emilio Vance in cui si cerca di tracciare un percorso originale nel settore delle pubblicazioni illustrate, in nome del binomio segno-scrittura.

Sarà possibile visitare le mostre nell’orario di apertura della biblioteca (il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19), muniti di mascherina e green pass rafforzato.