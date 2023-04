MONTEPULCIANO – ‘Notte, sogni, risvegli’: il fil rouge che, con i suoi concetti e messaggi, ispira il Festival di Pasqua. Affida anche quest’anno alla lirica e alla musica i grandi ruoli che competono alla cultura.

Dall’8 al 24 aprile, si presenta nella città poliziana e nel territorio con un’VIII edizione più importante: un cartellone di quattordici eventi, concerti, iniziative, con un parterre di star e ospiti di prestigio.

«La notte, con i suoi misteri seducenti, rappresenta il mondo della pace e del desiderio, ma anche dello smarrimento e dell’oscurità – spiega Eleonora Contucci, ideatrice e mente, direzione artistica del Festival_. Il sogno è rivelatore e profetico, ma perturbante e ingannevole. In un momento oscuro come l’attuale, che sembra volerci portare verso una notte profonda, ognuno di noi, con le sue capacità e risorse, deve contribuire ad una rinascita. Il Festival di Pasqua, pur consapevole delle difficoltà, vuol partecipare e, attraverso la musica e l’arte, stimolare un necessario Umanesimo che porti luce sull’Umanità».

Ouverture nel fine settimana di Pasqua: dopo un concerto cameristico, sabato 8 aprile alle 11, a Montepulciano, a Palazzo Contucci, con i maestri e gli allievi del Festival So.No.Ro. torna l’ensemble zurighese dei Baroccoli, presenza ‘storica’ del Festival fin dalla prima edizione. Saranno protagonisti di due concerti barocchi: domenica 9 aprile, alle 21, nel Duomo di Pienza; e lunedì 10 aprile, alle 17, nella Chiesa del Gesù di Montepulciano. Parteciperanno il soprano Anna Miklashevic, i solisti Daria Zappa violino e Pascal Suter flauto dolce, Massimiliano Matesic clavicembalo, Brian Dean violino concertatore; in programma musiche di Handel, Bach e Vivaldi.

Fra gli appuntamenti degli altri fine settimana, l’integrale dei ‘Notturni’ di Chopin, eseguita da Nikolay KHOZYAINO: venerdì 14 aprile, alle 11, ai Licei Poliziani; sabato 15 e domenica 16 aprile, alle 18, a Palazzo Contucci. E ancora, venerdì 14 aprile, alle 18, in San Biagio il concerto con Stefano Vasselli, organo,

Giovedì 20 aprile, alle 11, a Chianciano, all’Istituto Pellegrino Artusi, il tradizionale incontro con Amnesty International. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, si confronterà con gli studenti su ‘La liberazione come risveglio. Perché ogni popolo possa celebrare il suo 25 aprile’.

Venerdì 21 aprile, alle 18,30, al Museo Civico di Montepulciano, conferenza di Alessandro Angelini: ‘Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno. Il Notturno di Adamo Tedesco, Galileo e la sfida del ‘paragone’ fra le arti nella Roma degli inizi del Seicento. Parteciperà Lorenzo Cosi, violoncello; musiche di Bach.

Massimo Cacciari e Massimiliano Matesic animeranno, sabato 22 aprile. alle 17, a Palazzo Contucci, una conferenza concerto su Shakespeare e la musica; dopo, sul palco saliranno Eleonora Contucci soprano, Massimiliano Matesic al pianoforte. Alle 21, Palazzo Ricci sarà scenario del concerto-spettacolo, ‘Racconto di una notte di Mezzestate‘, testo di Pietro Mercogliano da Shakespeare, in una suggestiva trascrizione di Massimiliano Matesic, musiche di Mendelssohn e Korngold.

Palazzo Contucci, domenica 23 aprile, alle 18, accoglierà il concerto dedicato a Beethoven di Giordano Antonelli violoncello, Stefania Neonato fortepiano Conrad Graf ‘Contucci’ del 1826

Gran finale dell’VIII edizione del Festival di Pasqua, lunedì 24 aprile, alle 18, a Palazzo Contucci, con ‘Piovano & Friends’, ensemble di otto fantastici strumentisti ad arco: Grazia Raimondi, Riccardo Zamuner, Vincenzo Meriani, Ivos Margoni violini; Francesco Fiore, Andrea De Martino, viole; Luigi Piovano, Ludovica Rana. Violoncello. Si ascolteranno due capolavori della musica da camera: Čajkovskij, Sestetto in re maggiore per archi op. 70 ‘Souvenir de Florence’; Mendelssohn, Ottetto in mi bemolle maggiore per archi op. 20. Il Festival di Pasqua conta anche quest’anno sul sostegno del Comune di Montepulciano, del riconoscimento della Presidenza della Regione Toscana; di un contributo di Banca Mediolanum, del sostegno e della partecipazione di altri partner.

Il Festival ha lanciato una raccolta fondi attraverso ‘Rete del dono’. Con un contributo, a partire da 5 euro, è possibile sostenere divenire alleati del Festival. Ogni donazione potrà essere portata in detrazione/deduzione fiscale.

www.festivaldipasqua.it