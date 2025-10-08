Tempo lettura: 2 minuti

PISA – «Crediamo nella diplomazia scientifica, culturale e accademica come il modo migliore per costruire dialogo e pace».

Con queste parole la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha salutato l’Università di Pisa, dove si è recata per incontrare il professor Rino Casella e Aya Almaghari, la prima studentessa palestinese arrivata a Pisa per i corridoi umanitari.

«Sono venuta a Pisa a incontrare il professor Casella, dopo i fatti di qualche settimana fa – ha dichiarato Bernini – e soprattutto ad accogliere la studentessa Aya, che abbiamo portato la settimana scorsa da Amman, nel primo corridoio umanitario universitario aperto in Europa. Ringrazio il rettore Zucchi per averla ospitata. Sono molto contenta di vederla qui così felice. L’ho vista lì e l’ho vista qui, e direi che è stato un notevole cambio di scenario. Abbiamo portato 39 studentesse e studenti, visiting professor e ricercatori palestinesi in 15 università italiane, ma non è sufficiente: il corridoio è ancora aperto e continueremo a portarne altri. In tutto, i rettori hanno messo a disposizione 170 borse di studio. Crediamo nella diplomazia scientifica, culturale e accademica come il modo migliore per costruire dialogo e pace».

Aya Almaghari è arrivata in Italia da Gaza via Amman in Giordania il 1° ottobre e ha iniziato in questi giorni a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Nel corso della visita, la Ministra Bernini ha anche ribadito la propria solidarietà al professor Rino Casella dopo quanto accaduto il 16 settembre scorso in Ateneo e la sua denuncia di aggressione.

«Ho fin dall’inizio manifestato la mia solidarietà nei suoi confronti – ha ricordato Bernini – sono una liberale e ritengo doveroso tutelare la libera manifestazione del pensiero dentro e fuori l’università, con un unico, invalicabile limite: no alla violenza, fisica e verbale, perché quella non è più libertà di espressione, ma prevaricazione e reato».

«Abbiamo accolto con piacere la visita della Ministra – ha commentato il Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi – che, oltre a portare la propria vicinanza al professor Casella, ha voluto salutare personalmente Aya. Il Governo italiano ha confermato il proprio impegno per facilitare lo sviluppo di questo progetto, che vedrà presto l’arrivo di altri studenti e studentesse».