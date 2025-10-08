Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Spaccatura nella Lega pisana dopo le parole del vicesegretario nazionale ed eurodeputato del Carroccio Roberto Vannacci che, rivolto alle avversarie dem Alessandra Nardini e Linda Vanni, ha detto che non ci saranno a ‘Piazza della Passera’.

Ilaria Boggi, ex candidata sindaco al Comune di San Giuliano Terme (Pisa) e consigliera provinciale della Lega ha infatti detto addio al partito di Salvini, rassegnando “dimissioni irrevocabili da ogni incarico di partito”. Si tratta per Boggi di “una decisione sofferta, maturata nel tempo e motivata da profonde divergenze politiche e culturali: il partito ha smarrito la propria anima, rinnegato i propri valori, ignorato la propria gente”.

Nel merito della polemica suscitata dal generale leghista, Boggi critica il post di Vannacci spiegando che quanto fatto “Non è una battuta, ma un messaggio politico preciso: un attacco alle donne, un modo per ridicolizzare l’avversario trasformandolo in un nemico da sminuire. Questo linguaggio non mi appartiene, non ci rappresenta, non può essere tollerato”.

La consigliera comunale attacca anche il silenzio del suo -ormai ex – partito: “Nessuna presa di distanza, nessuna parola chiara. La Lega tace. E quando si tace di fronte a una cultura che umilia le donne e aggredisce l’avversario, si diventa complici”. A San Giuliano Terme, l’ex candidata sindaco resterà in consiglio comunale nel gruppo della lista civica che la sostenne nel 2024.