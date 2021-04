SIENA – La Polizia di Stato celebra il 169° anniversario dalla fondazione. Nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica che sta vivendo il Paese, anche quest’anno la cerimonia si è ispirata a criteri di massima sicurezza a tutela della salute dei cittadini e del personale.

Da sempre in prima linea a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato sta esprimendo con tutte le proprie articolazioni e con le altre Forze di polizia, anche nella nostra provincia, il massimo sforzo per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

Per questo, anche Siena, le cerimonia non si è svolta in forma solenne. Non è mancato però il ricordo ai Caduti. Alle 9.30, alla sola presenza del Prefetto Maria Forte, con la partecipazione dell’ANPS e del Cappellano della Polizia di Stato senese, è stata deposta una corona di alloro al Cippo dei giardini de “La Lizza”, da parte del Questore Costantino Capuano.