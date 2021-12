FIRENZE – Approvato ieri sera il bilancio 2022 della Regione Toscana dal Consiglio regionale. Una manovra che vale circa 11 miliardi di euro.

L’approvazione, a maggioranza, ha riguardato la legge di bilancio pluriennale 2022-2024, legge di stabilità per l’anno 2022, collegato e la nota di aggiornamento al Defr 2022.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di “un bilancio sobrio nella parte corrente, dove non ci sono tagli o nuove tasse per i cittadini. E’ molto centrato sugli investimenti: 671 milioni rispetto ai 520 dell’anno scorso”. Giani ha poi spiegato che la manovra è un “working in progress” che si “integrerà con i fondi europei, con quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con i fondi nazionali”. Numerosi gli atti collegati alla manovra e approvati dall’aula tra cui un maxi emendamento della giunta. Tra gli impegni di spesa previsti l’assegnazione di 70 milioni alla tramvia di Firenze; 80 mln per la difesa del suolo; 40 per la cultura, 27 allo sport, 18 per le scuole, 60 per la sanità e lo stop all’Irap per tre anni per le aziende nelle aree di crisi.