GROSSETO – Il Consiglio Comunale di Grosseto ha votato oggi all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Il Comune di Grosseto ha aderito con orgoglio all’iniziativa nazionale di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, promossa dal gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia, in occasione del centenario della traslazione del feretro e della sua tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria, ricorrenza per cui sono state promosse iniziative commemorative su tutto il territorio nazionale.

“L’intento è quello di rendere omaggio a un simbolo di coesione, identità e unità nazionale, emblema di valore e sacrificio dei nostri caduti in guerra che hanno combattuto per gli ideali di libertà e democrazia – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti -. Non possiamo che essere fieri che il Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e del sacrificio della gioventù e monito per le coscienze a non ripetere gli errori del passato, sia cittadino onorario della nostra città.”

“E con l’abbraccio della città intera che con l’affetto di una madre accoglie suo figlio – continuano – Grosseto conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”.