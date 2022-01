ROMA – Un totale di 178 progetti finanziati nella sola Toscana su una dotazione di 3,4 miliardi di euro complessivi a livello nazionale.

E’ il risultato del decreto firmato il 31 dicembre 2021, dal Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero, e che ha definito le assegnazioni per i Comuni della Toscana sui progetti di rigenerazione urbana.

Risorse stanziate per gli anni 2021-2026 e confluite nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Un totale di 1.784 opere finanziate con 483 comuni ammessi e finanziati e 551 ammessi ma non destinatari di risorse (il 92,6% collocati al Nord).

I Comuni toscani ad usufruire dei finanziamenti sono stati così 43 (l’8,9%) sul totale, appunto, di 483.

Questa al ripartizione tra i comuni che hanno beneficiato delle assegnazioni:

Provincia di Firenze

Firenze con 8 progetti, Castelfiorentino con 1, Campi Bisenzio con 5, Pontassieve 6, 1 Sesto Fiorentino, 2 Lastra a Signa, 1 Certaldo, 5 Borgo San Lorenzo, 2 Figline Incisa Valdarno, Empoli 1, Signa 2,

Provincia di Pisa

Pisa 8, (7 milioni per la riqualificazione Parco Urbano e Archeologico della Cittadella, 5.150.000 per una nuova piscina comunale nell’area sportiva di Barbaricina, 2,5 milioni per restauro e riuso delle aree e delle mura urbane limitrofe alla Cittadella Galileiana e al Parco Urbano degli Arsenali Repubblicani, 1,5 milioni per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il centro storico della città e il Parco Naturale di San Rossore sul viale delle Cascine, 1,5 milioni per lastricati e riqualificazione accessibile di alcune vie del centro storico, 900.000 ex Chiesa della Qualquonia per restauro e riuso per attività espositive e culturali, 750.000 per intervento di restauro e riutilizzo dell’ex serbatoio dell’acquedotto e del bastione del Barbagianni per attività didattiche e centro documentazione acque, 700.000 per restauro e recupero camminamenti in quota mura Urbane Giardino Scotto) Cascina 1, San Miniato 2, Pontedera 2

Provincia Grosseto

Grosseto 3, 7 a Follonica,

Provincia di Lucca

Lucca 8, Capannori 11, 1 Pietrasanta

Provincia di Livorno

Livorno 1, Rosignano Marittimo 2, Cecina 4

Provincia di Siena

Colle di Val d’Elsa 1, Poggibonsi 8

Provincia di Arezzo

Arezzo 21, Cortona 2, San Giovanni Valdarno 1, Montevarchi 2, Sansepolcro 1

Provincia di Pistoia

6 Pistoia, 3 Agliana, 3 Pescia, 3 Monsummano Terme, Quarrata 2

Provincia di Prato

23 Prato, 1 Montemurlo, 3 Fucecchio, 5 Viareggio, 1 Altopascio

Provincia di Massa-Carrara

Carrara 4, Massa 4

I criteri di assegnazione Le richieste, potevano essere nel limite massimo di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

