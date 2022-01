FIRENZE – Scatti in pose goliardiche tra le statue della Sacra Famiglia nel presepe sul sagrato del Duomo di Firenze hanno causato la rottura di 4 dita del piede destro della statua in terracotta del Bambin Gesù. E’ successo nella notte del primo dell’anno come informa in una nota l’Opera di Santa Maria del Fiore.

Dei quattro giovani al momento non si conosce l’identità, ma i loro volti sono ben visibili. Dai filmati emerge che i giovani, oltre a fotografarsi in varie pose, hanno spostato dalla mangiatoia la statua del Bambin Gesù, mettendosi al suo posto per farsi immortalare con i cellulari, alzandolo come fosse un trofeo. Durante uno di questi spostamenti, hanno danneggiato la statua di cui sono state ritrovate solo 2 della 4 dita mancanti. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. Se qualcuno nella notte di Capodanno avesse visto qualcosa o ritenesse di avere informazioni utili alle indagini è pregato di informare le autorità.

Il presepe sul sagrato del Duomo di Firenze, che rimarrà visibile fino all’Epifania, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace dell’Impruneta, Luigi Mariani, e da lui donate all’Opera di Santa Maria del Fiore.