PISA – Tra le migliori 250 università al mondo c’è anche la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. A stabilirlo la graduatoria “The – World University rankings 2024”, che prende in esame oltre 2.600 atenei, indipendentemente dalla grandezza. L’anno scorso erano 2.345.

“Pur mantenendo un certo spirito critico sulla metodologia e sui meccanismi che regolano il funzionamento di queste classifiche, accolgo con soddisfazione – ha affermato la rettrice Sabina Nuti – il risultato del ranking generale diffuso da THE, con la conferma della Scuola Superiore Sant’Anna nella stessa fascia della precedente valutazione che è un risultato non scontato considerando che buona parte dei risultati su cui si basa la classifica sono basati sulla percezione di reputazione e di notorietà raccolta tra gli accademici in tutto il mondo che per la Scuola Superiore Sant’Anna è una sfida difficile da affrontare, considerando la sua giovane età”.