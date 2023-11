FIRENZE – Cinque imprese toscane al primo posto per fatturato in altrettante categorie, nello studio sulle principali società italiane realizzato dall’Area studi di Mediobanca: sono Sofidel (cartario), Menarini (farmaceutica), Nuovo Pignone (meccanica ed elettronica), Gucci (sistema moda), Findomestic (factoring e credito al consumo. Nuovo Pignone e Menarini figurano inoltre nella top 20 delle aziende manifatturiere italiane, rispettivamente al 12/o e al 17/o posto. Banca Mps è in 7/a posizione nella graduatoria delle banche.

La Toscana vanta inoltre tre aziende (Betamotor, B&C Speakers e Seco) tra le cosiddette “società dinamiche del Quarto Capitalismo italiano”, ossia quelle della fascia dimensionale intermedia nel sistema economico italiano, cresciute per fatturato e redditività sia rispetto al 2021 sia rispetto ai livelli pre-pandemia. Si tratta di aziende, spiega Mediobanca, che nel 2022 hanno realizzato un incremento del fatturato reale pari ad almeno il 20% rispetto al 2021, un progresso del fatturato nominale pari o superiore al 40% rispetto al 2019 e un’incidenza del risultato sul fatturato non inferiore al 4% sia nel 2022 che nel 2019.