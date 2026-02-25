Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio è previsto l’arrivo nel porto di Livorno della nave Ocean Viking.

A bordo 147 migranti, tutti uomini, salvati in due operazioni nel sud del Mediterraneo.

Tra loro figurano 17 minori non accompagnati, che saranno accolti in una struttura dedicata in Toscana, mentre i 130 adulti verranno distribuiti nelle dieci province della regione.

Le nazionalità prevalenti sono bengalese (109 persone), pakistana (20), egiziana (13), etiope (2), somala (2) ed eritrea (1). Questa mattina, in prefettura, si è svolta una riunione di coordinamento per definire le procedure di accoglienza, gli screening sanitari e l’identificazione dei migranti.

“La macchina dell’accoglienza è ormai collaudata – ha sottolineato il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi – e opererà secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, con il dispositivo ormai consolidato, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana”.

