FIRENZE – La metà è prestigiosa. Come centro di riferimento per gli affari e come vetrina. Venti piccole e medie imprese voleranno a Dubai, dove, nella cornice dell’Expo 2022, faranno conoscere il loro know-how.

Ad accompagnare le aziende ci sarà Confindustria Toscana Servizi. La delegazione di Confindustria Toscana sarà guidata da Patrizia Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana. Gli imprenditori avranno modo di presentarsi e fare matchmaking in una serie di incontri B2b mirati, mentre l’impegno di Confindustria Toscana è volto a facilitare ulteriori sinergie in settori chiave per la regione come l’agroalimentare, la meccanica, il lifestyle, la moda, la nautica e le pietre ornamentali.

“Expo Dubai significa scambiare conoscenze e opportunità per le nostre imprese – ha dichiarato Patrizia Pacini -. Circa la metà del nostro export verso il Medio Oriente è destinato agli Emirati Arabi e circa un quarto delle merci che arrivano dall’Italia in questo mercato, per un volume di oltre un miliardo di euro, sono state prodotte in Toscana”. La presidente ha quindi aggiunto: “Portiamo all’Expo venti delle nostre eccellenze che grazie ai bilaterali di business potranno inserirsi in un nuovo mercato o consolidare la loro presenza”.