SIENA – Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso a sostegno delle aziende del Paese, alle prese con un difficile momento di congiuntura economica.

Nell’ambito del decreto legge ‘Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi economica’ la banca destina un plafond da 1 miliardo di euro per nuovi finanziamenti con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei costi a carico delle aziende.

Si tratta di un finanziamento chirografario, con garanzia del Mediocredito Centrale (Mcc), della durata massima di 8 anni, con possibilità di erogare fino a 5 milioni di euro. Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le pmi (gestito da Mcc) oppure di un Confidi o da un altro fondo di garanzia, con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia.

“Continuiamo così ad accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita e di rafforzamento, confermando il nostro ruolo storico di banca vicina al territorio”, sottolinea in una nota Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private del Monte.