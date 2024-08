FIRENZE – “Esprimiamo grande apprezzamento per l’azione dell’attuale Giunta regionale e del suo presidente Eugenio Giani, al quale ci legano antiche radici comuni e una visione pragmatica e riformista dell’azione amministrativa”. Lo sottolinea il neo commissario del Psi toscano Gerardo Labellarte all’indomani delle parole del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi.

“Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali la nostra scelta per la partecipazione alla coalizione di centrosinistra è chiara ed inequivocabile. E’ scritta a caratteri cubitali nella nostra storia. Ciò detto parteciperemo alla costruzione del programma della coalizione con le nostre proposte, nel segno dell’autonomia. Con il Partito Democratico apparteniamo alla stessa casa comune europea, il PSE, ma siamo distinti e su alcune questioni anche distanti dalle loro posizioni” aggiunge Labellarte. “In ogni caso, grazie anche a una presenza capillare su tutto il territorio regionale e alla presenza di tante compagne e compagni attivamente impegnati forniremo le nostre opinioni e programmi nel pieno rispetto degli orientamenti comuni della coalizione e dell’obiettivo di confermare il centrosinistra alla guida della Regione Toscana, anche in una logica di riconquista del governo centrale”.

Labellarte, che è stato senatore dello Sdi dal 2001 al 2006, spiega che il commissariamento del Psi toscano, deciso a fine luglio dalla segreteria nazionale del Psi, ha lo scopo di “aiutare il PSI toscano ad uscire da una difficoltà politica ed organizzativa che persiste da parecchi mesi. Non solo per una tentazione “terzopolista” che si è manifestata localmente, mentre il PSI è da sempre collocato nella coalizione di centrosinistra. Ma, da ultimo, importanti dirigenti del Partito toscano, tra i quali lo stesso presidente regionale, hanno fornito pubbliche indicazioni di voto per un altro partito politico”.

“Questo non era e non è assolutamente tollerabile. Per quanto mi riguarda svolgerò questo compito col totale rispetto che si deve alla grande tradizione del socialismo toscano, che nei decenni ha fornito a quel territorio e a tutto il Paese importanti figure di dirigenti politici, intellettuali, amministratrici ed amministratori. Cercheremo di ricostruire tutti insieme un PSI toscano che sia all’altezza di questa grande storia” conclude Labellarte.

