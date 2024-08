SIENA – Una donna di 33 anni è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione a Siena con un colpo di arma da fuoco partita mentre veniva maneggiata da qualcuno dei familiari all’interno della casa.

E’ successo in Strada del Villino dove il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118 l’automedica di Siena, e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena.

La donna di origini straniere, da quanto si apprende da fonti investigative, non era sola in casa. Il compagno della donna, anch’esso di origini straniere, è stato portato in questura per essere sentito.