PISA – “Oggi 18 mesi dopo dobbiamo constatare che purtroppo non è cambiato niente”. La conclusione porta la firma di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, che stamani hanno visitato l’aeroporto Galilei di Pisa.

“All’interno dell’aerostazione non è stato fatto nessun tipo di intervento, non abbiamo registrato alcun tipo di miglioria da nessun punto di vista e la situazione continua ad essere fortemente critica – hanno evidenziato il consigliere regionale Diego Petrucci, il capogruppo a Pisa Maurizio Nerini e il consigliere comunale componente della prima commissione Elena Del Rosso -. Anche oggi in un giorno qualsiasi, a conclusione della stagione estiva e con un traffico passeggeri non eccessivo, in particolare nell’area tra il check-in e le partenze. Questa struttura è ancora del tutto inadeguata alla vocazione del nostro aeroporto che è uno scalo internazionale”.

I tre hanno quindi chiesto chiarimenti. “Vogliamo avere delle garanzie sull’andamento dei lavori e risposte chiare e puntuali sui tempi di esecuzione del Masterplan e sulla attuale validità ed efficacia dello stesso”, ha dichiarato Petrucci.

“È incomprensibile lo stallo dei lavori di ampliamento dell’aeroporto di Pisa – ha aggiunto Nerini -. Non è un problema finanziario visto che i soldi sono entrati alla società: il 72% del totale dei passeggeri di Toscana Aeroporti è passato da Pisa e lo scalo ha registrato un più 19% di passeggeri rispetto allo scorso anno. La società non può neanche imputare niente al Comune visto che l’amministrazione ha fatto i lavori necessari già da tempo”.