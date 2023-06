FIRENZE – Eugenio Giani batte i pugni sul tavolo contro Trenitalia. Dopo l’annuncio della soppressione di alcuni treni nel Senese, il governatore ha minacciato di abbandonare il tavolo di discussione sulla Medio-Etruria.

“Sono assolutamente deluso dal fatto di sapere che nel nuovo calendario dei treni per l’estate vengono tagliati sia la coppia dei treni di Alta velocità che da qualche anno ormai fermano a Chiusi, ma addirittura anche due Intercity”, ha detto il presidente toscano. “La Regione non ci parteciperà non perché non ci crediamo, ma per protesta verso il paventato taglio da parte di Trenitalia dei due Intercity e dei treni Alta velocità che dovrebbero fermare in quella zona. Noi stiamo facendo tutti uno sforzo per portare le persone ad usare il trasporto pubblico, e si tagliano i treni esistenti? – ha sottolineato ancora il governatore -. Ma come si può ragionare in questa maniera nella prospettiva di valorizzare e potenziare il trasporto pubblico? Quindi la protesta formale della Regione Toscana è che o si rimettono questi treni, o noi non partecipiamo a nessun tavolo. E’ inutile magari lusingarci sul domani, e oggi si fanno dei tagli: è assolutamente contradditorio”.