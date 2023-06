CAMPI BISENZIO – Braccia incrociate per il personale di Mondo Convenienza del magazzino di Campi Bisenzio (Firenze). Lo stabilimento che garantisce i servizi di trasporto.

“Oggi – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – richiedendo alla Regione Toscana di aprire un tavolo all’unità di crisi del lavoro della Regione in modo da esaminare la situazione denunciata dai lavoratori”.

La denuncia del sindacato Sì Cobas riporta di “turni di 10/14 ore per sei giorni la settimana e di straordinari non pagati, in un gioco di appalti e subappalti su cui è necessario fare chiarezza. I lavoratori chiedono appunto chiarezza, trasparenza e tutela dei diritti e a loro l’amministrazione darà tutto il suo appoggio”.