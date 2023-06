TERRANUOVA BRACCIOLINI – Il 7 giugno si saprà qualcosa di più su Fimer.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato una riunione in videoconferenza in merito agli stabilimenti di Poggio Bracciolini (Arezzo) e Vimercate (Monza Brianza). Al tavolo sono stati invitati i rappresentanti dell’azienda, delle regioni coinvolte, i commissari giudiziali e le parti sociali.

L’azienda specializzata in fotovoltaico è stata occupata dai lavoratori venerdì dopo la rottura delle trattative con il possibile acquirente Greybull.