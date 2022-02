SALINE DI VOLTERRA – Saline di Volterra rivuole il suo cinema. L’appello arriva, diretto all’Amministrazione Comunale, tramite la Pro loco Saline, proprio nell’anno in cui Volterra è Città toscana della Cultura.

Purtroppo per la Sala cinematografica ex Cral, chiusa dal 2007, i lavori di recupero sono ancora un miraggio. Alla chiusura, il Comune avrebbe potuto acquisire in comodato la struttura, ancora in buone condizioni, ma l’ipotesi sfumò. Dai contatti intrapresi negli anni successivi, con una proprietà che ha cambiato assetti più volte, si era manifestata poi in concreto la possibilità di ridare finalmente il vecchio cinema alla comunità salinese.

Negli ultimi tre anni il tema è invece tornato nel dimenticatoio, fino all’appello di oggi. Il cinema poteva ospitare fino a 460 persone ed ha visto esibirsi, negli anni ’60 e ’70, i cantanti più importanti del momento, assieme a manifestazioni, spettacoli, iniziative, per il paese e per tutto il territorio del Volterrano lungo la Valle del Cecina. Un sogno, quello della Pro loco Saline, per cui dalla stessa associazione vengono date anche “le chiavi”, che starebbero nel bando sui fondi del Pnrr, in scadenza il prossimo 18 Marzo, che ha stanziato una cifra intorno ai 200 milioni di euro per il recupero di sale cinematografiche.