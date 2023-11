RADICOFANI – A partire da lunedì 20 novembre Anas avvierà i lavori di riqualificazione della galleria ‘Le Chiavi’, sulla strada statale 2 ‘Cassia’, nei comuni di Radicofani e Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena.

L’intervento, per un investimento di 15 milioni di euro, spiega Anas, è finalizzato ad assicurare una lunga durata dell’opera nel tempo nonché ad innalzare i livelli di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo circa 900 metri. I lavori riguardano il risanamento delle opere civili, l’ammodernamento degli impianti e alcuni interventi di consolidamento strutturale. In particolare, è previsto – tra le altre cose – il risanamento del rivestimento interno in calcestruzzo, il consolidamento di un tratto di circa 340 metri tramite rifacimento dell’arco rovescio, impermeabilizzazione e drenaggi delle acque, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la realizzazione degli impianti antincendio, Sos e segnaletica luminosa, il consolidamento dei versanti in corrispondenza dell’imbocco sud e infine il rifacimento della pavimentazione, delle barriere e della segnaletica. La durata prevista dei lavori è di 570 giorni.

Nella prima fase sarà necessaria la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Seguirà una seconda fase in cui la galleria sarà aperta a senso unico alternato regolato da semaforo in orario diurno e sarà chiusa solo in orario notturno. Nell’ultima fase, infine, i lavori si svolgeranno con traffico sempre consentito a senso unico alternato.